حبس عاطلين سرقا سيارة «تاكسي» بالإكراه في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتروطهما في سرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بمنطقة المقطم.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، مفاده تلقية بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق.وأضاف عقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سائق "تاكسى"، عاطل.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبحوزتهما قطعتان سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة.