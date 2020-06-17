«الفلاحين» تشيد بزيادة اعتمادات قطاع الزراعة في الخطة الاستثمارية

أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الزراعة في الخطة الاستثمارية بقيمة 586 مليون جنيه وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الري بقيمة 338 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الزيادات تساهم في الانتهاء من المشاريع القومية الخاصة بالزراعة التحول إلى الزراعة الرقمية والتحول من الري التقليدي للري الحديث.وأضاف في تصريحات اليوم، أن هذه الزيادات الكبيرة المخصصة للقطاع الزراعي تؤكد أن القطاع الزراعي في عقل وقلب القيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي على رأس أولويات الدولة المصرية حتى في عز الأزمات وتدني الأحوال الاقتصادية.وأوضح أن هذه الزيادات سوف تساعد في تطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يقلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ويوفر اللحوم الحمراء المحلية بأسعار مناسبة.وتابع أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للقطاع الزراعي المصري، وأن القطاع الزراعي هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية في مصر مطالبا بمزيد من الدعم للفلاحين والقطاع الزراعي، بداية من توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي وآلات حديثة ومعدات متطورة وأعلاف...الخ بأسعار مناسبة وكميات كافية مع ضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على كل المنتجات الزراعية لحل مشاكل التسويق والأسعار،ومرورا بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية، وانتهاءً بضرورة دعم الفلاحين والمنتجين الزراعيين ماليا ومعنويا بتوفير القروض اللازمة بفوائد بسيطة على أقساط مريحة والاهتمام بتكريم الدولة للمتميزين في هذا القطاع.