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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: نهاية أردوغان اقتربت بعد انقسام الحزب الحاكم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:44 م
محمد هانى الحناوى
محمد هانى الحناوى
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب إن نهاية النظام التركى اقتربت، لافتا إلى سخرية عبد اللطيف شنر أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم من الرئيس التركي أردوغان وعائلته بسبب الإسراف والحياة المرفهة التي يعيشونها، خلال تغريدة على موقع "تويتر"، موضحا أن ذلك يدل على غضب الشعب من أردوغان.

وأضاف "الحناوي" فى بيان له اليوم الأربعاء، أن قول النائب التركى بالنص فى تغريدته "هذه عائلة أردوغان! قصور وشاليهات، حياة فاخرة وإسراف غال جدًا جدًا، هذا البلد لم يدفع هذا الثمن الباهظ من أجل أي عائلة من قبل"، مؤكدا أن هذه الكلمات تؤكد أن النظام الإرهابي التركى ممثلا فى سلطان الدم أردوغان تفرغ لإقامة القصور، كما تفرغ للعمليات الإرهابية والاجرامية داخل الأراضى الليبية.

وأوضح النائب أن وصول الأمور داخل تركيا إلى هذا الحد وكشف خطايا وكوارث النظام التركى الإرهابي علنا أمام الرأى العام التركى والعالمى، يؤكد أن النهاية اقتربت بعد حالة الانقسامات داخل صفوف الحزب الحاكم والتحاق أعضائه بصفوف المعارضة احتجاجا على خطايا النظام التركى، متوقعا ألا يرحل النظام إلا بعد محاكمتهم على ماارتكبوه من جرائم وإجرامية وعمليات قتل وابادة الأبرياء داخل الدول العربية والدولة التركية التى حولها أردوغان إلى سجن كبير لكل المعارضين له.

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