حملة لتعقيم وإخصاء الكلاب الضالة بالغردقة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن استمرار حملات الكلاب الضالة بشوارع الغردقة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتنفيذًا للقرار رقم 541 لسنة 2017.وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر، في بيان له، أن المديرية شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة البيئة، والإدارة العامة للبيئة، وحى شمال الغردقة ومركز انيمال كير وفريق إنقاذ الحيوانات بالغردقة وتم تحصين 13 كلبا من أماكن شكاوى المواطنين فى منطقة حفر الباطن والشهر العقارى والتقوى وميدان الدهار.وأضاف أنه تم تحصين 3 كلاب صغيره من منطقة عرابيا، وآخر فى منطقة الإحياء مصاب شلل نصفى، وتم فحصها وتحصينها وتسليمها إلى مركز رعاية الحيوان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خصي الذكور وتعقيم الإناث، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة صباحا ومساء حسب خطة وشكاوى المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وعلى التوازن البيئي.كان محافظ البحر الأحمر، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، عقب تعرض مواطن مصرى لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.