رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لتعقيم وإخصاء الكلاب الضالة بالغردقة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:41 م
حملة تعقسم
حملة تعقسم
كتب- علي عواد
طباعة
أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن استمرار حملات الكلاب الضالة بشوارع الغردقة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتنفيذًا للقرار رقم 541 لسنة 2017.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر، في بيان له، أن المديرية شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة البيئة، والإدارة العامة للبيئة، وحى شمال الغردقة ومركز انيمال كير وفريق إنقاذ الحيوانات بالغردقة وتم تحصين 13 كلبا من أماكن شكاوى المواطنين فى منطقة حفر الباطن والشهر العقارى والتقوى وميدان الدهار.

وأضاف أنه تم تحصين 3 كلاب صغيره من منطقة عرابيا، وآخر فى منطقة الإحياء مصاب شلل نصفى، وتم فحصها وتحصينها وتسليمها إلى مركز رعاية الحيوان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خصي الذكور وتعقيم الإناث، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة صباحا ومساء حسب خطة وشكاوى المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وعلى التوازن البيئي.

كان محافظ البحر الأحمر، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، عقب تعرض مواطن مصرى لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.
حملة تعقسم
حملة تعقسم

موضوعات متعلقة

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

من الحالة صفر.. تفاصيل «100 يوم» من مواجهة كورونا في الأقصر

الصحة العالمية تهنئ بريطانيا على «أول عقار» لعلاج كورونا

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

أنور مغيث: الترجمة حق المواطن وليست أداة للتنمية

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر