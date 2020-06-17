«الوزراء»: تخصيص أرض ببنى سويف لإقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعى

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعى قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف / المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بنى سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها فى إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، وذلك لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة فى نطاق المحافظة.