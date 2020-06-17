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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3622 تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:39 م
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

يأتي ذلك طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالات بمراكز وقرى ونجوع المحافظة حيث تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 3622 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 مليون و157 ألف و941 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 934 فدانا و4 قراريط و18 سهما وأراضي أملاك دولة بمساحة 234 ألفا و311 مترا خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.

وأكد مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة بمركز البداري وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومساعديه حيث تم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط
إزالة تعد بأسيوط

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