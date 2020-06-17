الرفاعية الصوفية تنعى «الحبشي الرفاعي»

نعت الطريقة الرفاعية وشيخها الشريف طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية، والشريف محمود طارق يس الرفاعي نائب عموم السادة الرفاعية الشيخ جمال الحبشي الرفاعى، نائب السادة الرفاعية بمركز صدفت محافظة أسيوط وأحد دعاة الطريقة الكبار بمصر والعالم الإسلامي.َوأوضح "الرفاعي" أن "الحبشي كان من المريدين الصوفية الملتزمين بالمنهج الصوفي الرفاعي، حيث كان الأدب شيمته وطبعه ولذلك ندعوا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح چناته بجاه چدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".ويعتبر جمال الحبشي الرفاعى من كبار الصوفية الذين كان لهم دور في نشر الفكر الصوفي الصحيح بمحافظات الصعيد خاصة سوهاج وأسيوط.