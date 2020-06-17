«الزراعة» تتعاون مع «تنمية الصعيد» لإقامة مشروعات بـ10 محافظات

وقع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، برتوكول تعاون لتنفيذ بعض المشروعات التنموية المتعلقة بكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والداجنة والثروة السمكية في محافظات الصعيد، من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.وقال القصير، وفق بيان، إن برتوكول التعاون يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل في العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.وأضاف القصير، أن برتوكول التعاون يهدف أيضا إلى الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة بالوزارة والذي حقق إنجازات كبيرة بإقامة مشروعات تنموية ب 100 قرية في 9 محافظات بصعيد مصر أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.من جهته، قال اللواء سامي الشناوي، إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية تهدف إلى تنمية إقاليم الصعيد والذي يشمل 10 محافظات من الفيوم حتى أسوان، ثم الوادي الجديد والبحر الأحمر وتهدف، الى رفع المستوى الخدمي بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمقيمين بهذه الأقاليم وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للإيدي العاملة، وهي مُكلفة من قبل الدولة المصرية بإحداث تنمية مستدامة "اقتصادية، اجتماعية، بيئية، في الفيومن بني سويف، المنيا، أسيوطن قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.ومن ناحيته، قال الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إن الجهاز يعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وأنشئ 4 قرى على ضفاف بحيرة ناصر بأسوان، تتمتع بكافة البنية التحتية من مدارس ووحدات صحية وجمعيات زراعية ومحطات للطاقة الشمسية ومحطات لتنقية المياه ومبنى اجتماعي للأفراح والاجتماعات، واستصلح 2250 فدانا.وأضاف حزين، أنه في إطار التفعيل المباشر للبرتوكول، زار وفد من هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء سامي الشناوي، محطة غربلة التقاوي التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بمدينة قويسنا محافظة المنوفية.وأكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن زيارة وفد هيئة تنمية الصعيد لمحطة غربلة التقاوي بقويسنا تضمنت تفقد خطوط إنتاج التقاوي وثلاجة حفظ الأصناف والسلالات كخطوة أولى لإنشاء محطتي غربلة في سوهاج وشرق العوينات من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة في إطار برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد.