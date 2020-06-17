توريد 181 ألفا و683 طن قمح في القليوبية

أعلن مجدي عامر، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن الشون والصوامع استقبلت181 ألفًا و683 طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن كل شونة يوجد بها لجنة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونه لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.ولفت إلى أنه تم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أول بأول على مدار اليوم.