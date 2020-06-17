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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بتطبيق تجربة بريطانيا في مواجهة كورونا خلال الذروة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:36 م
إيفلين متى بطرس
إيفلين متى بطرس
إسلام نصير
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وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بالاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي "كورونا" خلال فترة الذروة والتي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، والتي تشهد ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات.

وقالت النائبة، في مقترحها اليوم: "لابد من توحيد جهود الدولة مع المستشفيات الخاصة، والاستفادة من إمكانياتها، وإعلاء  المصلحة العامة، فما نمر به من ظروف استثنائية وجائحة عالمية، وفي كل دول العالم، شارك القطاع الطبي الخاص بدور كبير، إلا في مصر".

وأكملت "متى": "يبلغ إجمالي عدد المستشفيات الخاصة في مصر، 1157 مستشفى بنسبة 62.6%، ويبلغ عدد الأطباء البشريين 29 ألف طبيبًا، ويمثل عدد أعضاء هيئة التمريض 22726، ويبلغ عدد الأسرة 35320 سريرا، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية للإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019".

واقترحت: "الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة، عبر بروتوكولات تعاون تتمثل في قيام جهة الإدارة بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، باستئجار عدد من المستشفيات لفترة محددة، والاستفادة من خدماتها الطبية للمرضى والمصابين، وهو ما قامت به الحكومة في بريطانيا، وكان لها أثر كبير في مواجهة الأزمة".

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