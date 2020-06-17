معلومة قانونية.. تعرف على أنواع قضايا التعويضات

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار نوضح للقراء أنواع قضايا التعويضات.و قال محسن كمال، المحامي، أن دعوى التعويض التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه، لافتا أن القانون نص على "إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض".وأضاف أن هناك 5 أنواع من قضايا التعويضات هي:" قضايا الحوادث والتي ينتج عنها عجز أو وفاة، وقضايا تعويضات العمال والتي ينتج عنها إصابات العمل، والعجز الجزئي، والمرضي، والعجز الإصابي الكامل.وكذلك قضايا تعويض الفصل التعسفي والحقوق المالية للعمال، وقضايا تعويضات الشركات، وتعويض عن حادث قطار سكة حديد، وتعويض حوادث السيارات، وتعويضات حوادث الكهرباء، وقضايا التعويض عن الضرر المادية والمعنوية والأدبية، والتعويض المدني والجنائي، وتعويض إصابة خطأ، وتعويض القتل الخطأ، وتعويضات نزع الملكية، وتعويضات حوادث انفجار الألغام، وتعويضات حوادث الترام والمترو، وتعويضات حوادث غرق الشواطئ".