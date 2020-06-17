خروج 15 متعافيا من مستشفى دمنهور التعليمي

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، خروج 15 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.وصرح أ.د. محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، أن "مستشفيات الهيئة مستمرة فى تسخير كافة إمكانياتها من تجهيزات وأطقم طبية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وخدمة المرضى فى جميع أنحاء الجمهورية حتى يكشف الله عنا هذه الغمة، مع التأكيد على أن كافة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات الهيئة لعلاج مصابى كورونا تقدم بالمجان".وأفاد د. أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن" خروج 15 مصابا بعد تعافيهم من المرض أمر شديد الإيجابية ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبى بالمستشفى، حيث إن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 2020527 وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من إيجابى إلى سلبى وسينتقلون الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية".