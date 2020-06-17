ضبط صاحب مخزن خردة بـ طن حديد مجهول المصدر في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب مخزن خردة وبحوزته طن حديد مجهول المصدر بمنطقة التبين.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.