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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخزن خردة بـ طن حديد مجهول المصدر في التبين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:36 ص
متهم
متهم
هدير مصطفي
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب مخزن خردة وبحوزته طن حديد مجهول المصدر بمنطقة التبين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.

حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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