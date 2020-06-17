ضبط صاحب مخزن خردة بـ طن حديد مجهول المصدر في التبين
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:36 ص
هدير مصطفيطباعة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب مخزن خردة وبحوزته طن حديد مجهول المصدر بمنطقة التبين.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.
حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.
حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.