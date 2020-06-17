كوريا الشمالية تهدد بتعزيز أنشطتها العسكرية على الحدود مع الجنوب

هددت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، بتعزيز وجودها العسكري في المواقع السابقة للتعاون بين الكوريتين، غداة تفجيرها مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية، في تصعيد جديد للتوتر أدانته سيول بشدة.كما رفضت عرضا تقدم به الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين لإرسال موفد لإجراء محادثات.ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ العرض بأنه "اقتراح أخرق وخبيث" كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.وردت سيول، التي لم تتوقف عن نهج التهدئة في الأشهر الأخيرة، بشدة، مستنكرة التعليقات "الخرقاء" و"الوقحة للغاية".