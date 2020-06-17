الكمامة قد تغرّم مستأجري أكشاك المترو 100 ألف جنيه

أكد مصدر مسئول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن إدارة التسويق الخاصة بالشركة تقوم بفرض غرامة 1‎% من إجمالى قيمة العقد للمتعاقدين على أكشاك ومتاجر داخل المرفق في حال عدم ارتداء العاملين بهم الكمامة.وأوضح المصدر للدستور، إن هناك مسؤولين عن متابعة الكاميرات لحظة بلحظة لمتابعة ارتداء العاملين الكمامة من عدمه، حيث أنه غير مسموح نزعها ولو لدقيقة واحدة وفي حال تسجيل كاميرات المراقبة لهم بدونها يتم إتخاذ الإجراءات بفرض غرامة مالية فورية على صاحب المتجر أو الكشك، وقد تصل الغرامة من 1000 إلى 100 ألف جنيه.فيما أكد مصدر مسئول في هيئة السكك الحديدية، أنه يتم تطبيق غرامة مالية فورية على أصحاب المحلات التجارية في حال عدم ارتداء العاملين للكمامات أيضا وذلك ضمن تعليمات مجلس الوزراء.وأوضح للدستور، إنه في بداية تطبيق القرار كان هناك اعتراض من أصحاب المحلات التجارية والأكشاك على المحطات ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتي قد تصل إلى حد التحفظ على تلك الأماكن.