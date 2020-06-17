رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكمامة قد تغرّم مستأجري أكشاك المترو 100 ألف جنيه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:30 ص
كمامات
كمامات
علا غزال
طباعة
أكد مصدر مسئول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن إدارة التسويق الخاصة بالشركة تقوم بفرض غرامة 1‎% من إجمالى قيمة العقد للمتعاقدين على أكشاك ومتاجر داخل المرفق في حال عدم ارتداء العاملين بهم الكمامة.

وأوضح المصدر للدستور، إن هناك مسؤولين عن متابعة الكاميرات لحظة بلحظة لمتابعة ارتداء العاملين الكمامة من عدمه، حيث أنه غير مسموح نزعها ولو لدقيقة واحدة وفي حال تسجيل كاميرات المراقبة لهم بدونها يتم إتخاذ الإجراءات بفرض غرامة مالية فورية على صاحب المتجر أو الكشك، وقد تصل الغرامة من 1000 إلى 100 ألف جنيه.

فيما أكد مصدر مسئول في هيئة السكك الحديدية، أنه يتم تطبيق غرامة مالية فورية على أصحاب المحلات التجارية في حال عدم ارتداء العاملين للكمامات أيضا وذلك ضمن تعليمات مجلس الوزراء.

وأوضح للدستور، إنه في بداية تطبيق القرار كان هناك اعتراض من أصحاب المحلات التجارية والأكشاك على المحطات ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتي قد تصل إلى حد التحفظ على تلك الأماكن.

موضوعات متعلقة

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

الصحة العالمية تهنئ بريطانيا على «أول عقار» لعلاج كورونا

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

منوعات

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

أنور مغيث: الترجمة حق المواطن وليست أداة للتنمية

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر