جامعة الإسكندرية: واجهنا تحديات في تطبيق التعليم عن بُعد (فيديو)

قال الدكتور سامح الأنصاري، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية، إنه تفاجأ مع منتصف مارس بتوقف الدراسة وعدم التواصل مع الطلاب بالطريقة التقليدية، حيث بدأت جميع القيادات الجامعية على مستوى الدولة والتعليم العالي في إيجاد وسيلة لاستمرار العملية التعليمية.وأضاف الأنصاري خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن هناك وسيلة أخرى للاستمرار في التعليم في ظل أزمة كورونا دون استخدام التقنيات الحديثة للتعليم عن بُعد.وأشار مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة واجهت عدة تحديات مع بدء تطبيق تقنية التعليم عن بُعد، ومن أهمها تحديات في معرفة الأدوات التي ستستخدم والحاجز النفسي الموجود للطلاب وتعودهم على التعليم عن بُعد وكيفية تدريب الأساتذة على تلك الطريقة وتحويل المادة العلمية من ورقية إلى إلكترونية.