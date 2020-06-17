جدل في الجزائر بسبب استمرار غلق المساجد

دعا وزير الشئون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي المتذمرين من الاستمرار في غلق المساجد، رغم فتح معظم النشاطات التجارية والأسواق وإعادة حركة النقل، إلى الاحتكام للعقل، ووصف ما يقومون بذلك بـ"المشوشين على أداء الخبراء والأطباء".وقال في ندوة صحفية اليوم الأربعاء: "نتطلع إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد".وأضاف: "أحيي هذا الشوق لفتح المساجد، لكن الأجمل هو الاحتكام للعقل والمنطق، ثم إن خبراء الصحة هم من يعرفون حقيقة الوضع في الجزائر، ويؤكدون على أن الظروف لا تسمح بفتح المساجد في الفترة الحالية".وتابع: "أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى يتطلعون جميعًا، كما يتطلع كل الجزائريين إلى اليوم الذي يرفع الله فيه البلاء، ونعلم أن المواطنين يتألمون لغلق المساجد لأن قلوبهم متعلقة بها، وانتظار الفرج عبادة، لذلك يجب الصبر على استمرار غلق المساجد".