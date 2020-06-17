شعبة الأدوية تحذر من الإسراف في استخدام الزنك لهذه الأسباب

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: إن هناك شقين لمواجهة فيروس كورونا، شق خاص بالأدوية يعد أساسيا لمواجهة الفيروس، والشق الثانى هو تكميلي لرفع المناعة، ومن هذه الأصناف الزنك، ولكن ارتفاع نسبته يؤدى إلى غثيان وقىء واضطراب فى الجهاز الهضمي.وأوضح عوف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن زيادة نسبة الزنك في الجسم قد تسبب اصفرارا فى الجلد والعين وضيق فى التنفس، وللفيتامينات أضرار أخرى على الحوامل، لذلك يجب عدم تناولها دون إرشادات الطبيب وهي تختلف من شخص لآخر.