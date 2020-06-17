أحدث ظهور لـ فيفي عبده بـ«لوك» عربي (صور)

شاركت الفنانة فيفى عبده متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية "استوري" على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت فيفى عبده في الصورة بعباءة سوداء وطرحة بلوك عربي، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.