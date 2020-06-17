اليوم.. انعقاد اللجنة العامة بـ«النواب» لمناقشة موازنة العام الجديد

تنعقد اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 20202021،والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 20192020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه وتتمثل فى العلاوات الدورية المُقررة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس.ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المزمع عقدها اليوم في أعقاب اللجنة العامة، التصويت على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-20192021-2022) وخطة العام الثالث منها (20202021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20202021، كما تشهد الجلسات مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى وعدد آخر من الاتفاقيات الدولية.ومن المزمع أن تشهد الجلسات العامة التصويت النهائي على 10 مشروعات قوانين في مقدمتهم مشروعات قوانين الانتخابات المنظمة لمجلسي النواب والشيوخ حال ورودهم من مجلس الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.