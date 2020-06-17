الصناعات الكيماوية تتوقع تحسنا في نهاية العام الجاري

توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تشهد الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية تحسنا خلال الربع الرابع من العام الجاري، شريطة وضوح خطة دعم الصادرات وتوافر التمويل المطلوب.وأشار أبو المكارم، إلى أن خريطة التصدير ستختلف في ٢٠٢٠ من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوربية إلى دول أخرى تشهد زيادة في الطلب خلال المرحلة القادمة، وهي الدول العربية والإفريقية.