الصناعات الكيماوية تتوقع تحسنا في نهاية العام الجاري
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:08 ص
دعاء أبو العزمطباعة
توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تشهد الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية تحسنا خلال الربع الرابع من العام الجاري، شريطة وضوح خطة دعم الصادرات وتوافر التمويل المطلوب.
وأشار أبو المكارم، إلى أن خريطة التصدير ستختلف في ٢٠٢٠ من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوربية إلى دول أخرى تشهد زيادة في الطلب خلال المرحلة القادمة، وهي الدول العربية والإفريقية.
وأشار أبو المكارم، إلى أن خريطة التصدير ستختلف في ٢٠٢٠ من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوربية إلى دول أخرى تشهد زيادة في الطلب خلال المرحلة القادمة، وهي الدول العربية والإفريقية.