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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى إسنا «الحصان الأسود» في معركة كورونا (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:05 ص
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
هدى الأمير
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كجوادً عربيًا أصيل، أطلق صهيله في أرض معركة حاشدة وضروس ليسطر بشجاعته كلمات جديدة في تاريخ الفوز والانتصارات، إنها مستشفى عزل إسنا والتي نجحت في إدارة معركتها ضد الفيروس الغامض، فمنذ اللحظات الأولى لتحويل المستشفى التخصصي لمستشفى عزل، لعلاج مصابي فيروس كورونا بمحافظات الصعيد حققت المستشفى أعلى معدلات للشفاء بين مرضاها من مختلف الجنسيات الأجنبية، ذلك الأمر الذي جعل الانظار جميعًا تلتفت إلى ذلك المستشفى في صعيد مصر.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام فتحي المتحدث الرسمي لمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إنه من اللحظات الأولى لتحويل المستشفى إلى مستشفى للعزل أخذ الفريق الطبي على عاتقه العمل على مساعدة المرضى المصابون بالفيروس الغامض، وليزداد شعورهم بالمسئولية، فالمرض يعد حديثًا والتعامل معه كان يحتاج إلى يقظة ومتابعة مستمرة لبروتوكولات العلاج في مختلف دول العالم، وثمار هذا نجح الفريق الطبي في وضع ورقة بحثية وتقديمها للجهات المعنية حول برتوكول طبي للتعامل مع الحالات المصابة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن مستشفى العزل بقيادة الدكتورة إلهام محمد مدير المستشفى واستشاري مكافحة العدوى، نجحت في أن تلفت جميع الأنظار إليها، في ظل تحقيقها أعلى معدلات للشفاء في الجمهورية من بينهم مرضى متقدمين بالعُمر، ومصابين بأمراض مزمنة، وسيدات حوامل وأطفال، حيث بلغ اجمالي أعداد المتعافين حتى الآن 669 متعافيا حتى الآن، وإجراء 12 عملية ولادة قيصرية، وأن المستشفى في بادئ عملها استقبل مرضى من مختلف الجنسيات الأجنبية من بينها الأمريكية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي يحرص دومًا على مراعاة العامل النفسي للمرضى، فهناك محاولات مستمرة من جانب الفريق الطبي على بث روح الطمأنينة في نفوس المرضى، وذلك من خلال توفير كافة احتياجاتهم، هذا إلى جانب الاستعانة بطبيب نفسي، هذا إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على التغذية العلاجية من خلال مد جسم المريض بما يحتاجه من فيتامينات حتى يستطيع التغلب على المرض.

وأكد أن الدعم المقدم من جانب وزارة الصحة وممثليها في الأقصر، والدعم المجتمعي الذي يحرص أهالي المحافظة على تقديمه كان له الأثر البالغ في نفوس الأطباء، ليكون مصدرًا يمدهم بالقوة.
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا «الحصان الأسود» في معركة كورونا (صور)
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا «الحصان الأسود» في معركة كورونا (صور)

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