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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إكسبرس»: مصر حريصة على إحياء السياحة وجذب السياح

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:05 ص
السياحة المصرية
السياحة المصرية
هدير سند
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أشادت صحيفة "إكسبرس" البريطانية بالإجراءات التي تتخذها مصر لعودة الحركة السياحية وضمان سلامة السائحين الأجانب، قائلة "إن مصر حريصة على إحياء السياحة في أقرب وقت ممكن وتبتكر مجموعة من التسهيلات لجذب السياح الأجانب مرة أخرى إلى البلاد، إلا أنها في الوقت ذاته تعمل على استئناف الرحلات تدريجيًا لمجموعة مختارة من المنتجعات السياحية مع فرض البروتوكولات الصحية، وذلك حرصًا على سلامة الزوار".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع استعداد مصر لاستقبال السياح الأجانب لقضاء العطلة الصيفية اعتبارًا من الأول من يوليو القادم كجزء من الإجراءات لتخفيف قيود الإغلاق المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، تسعى البلاد إلى الترحيب بالسياح الأجانب في الوقت المناسب لإنقاذ موسم الصيف.

وتابعت الصحيفة البريطانية: "ومع ذلك ستقتصر السياحة الخارجية في الوقت الحالي على ثلاث محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، مع توفير كل سبل سلامة السائحين والعاملين بالفنادق في تلك المنتجعات السياحية، والتأكد من فرض الضوابط الصحية التي تم وضعها لعودة تشغيل الفنادق".

وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات التي تقدمها مصر لجذب السياح الأجانب إلى البلاد تقديم خصومات بنسبة 20% على رسوم الدخول إلى مناطق الجذب والمعالم الشهيرة في البلاد، هذا إلى جانب إلغاء الحاجة إلى تأشيرات سياحية لزوار المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر القادم.

وأضافت أن تلك التسهيلات قد تكون مثيرة بالنسبة للسياح البريطانيين المتعطشين للسفر إلى مصر، لافتة إلى أن مصر هي موطن لعدد من المنتجعات الفاخرة التي يذهب إليها البريطانيون سنويًا، كما إنها لا طالما كانت الوجهة المفضلة لهم.

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