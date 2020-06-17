الوزراء الإسبانى يشكل لجنة أزمة لإنعاش الاقتصاد

شكل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لجنة أزمة تتألف من أكثر من مئة خبير من أجل تقديم توصيات حول كيفية إنعاش الاقتصاد عقب أزمة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة إل بايس الإسبانية.وذكرت الصحيفة أن اللجنة بدأت اجتماعاتها منذ الشهر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخبراء، ومعظمهم من الاقتصاديين، سوف يقومون بتقديم توصيات للحكومة لإنعاش الاقتصاد، بعدما تضرر الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا.وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا قد ارتفع إلى 244328، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.