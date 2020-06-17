ضبط سيدة حاولت إدخال «حشيش» لنجلها في محكمة الإسكندرية

قررت نيابة المنشية الإسكندرية، حبس ربه منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمحاولة تهريب مواد مخدرة لنجلها داخل مجمع محكمة الإسكندرية أثناء محاكمته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن المقدم أحمد المصري، رئيس وحدة مباحث محكمة جنايات الإسكندرية، من القبض على سيدة أثناء محاولة تهريبها 15 قطعة لمخدر الحشيش مختلفة الأحجام لنجلها داخل حجز المحكمة عقب زيارته.توصلت تحريات النقيب أحمد فرويلة، معاون المباحث، أنه في أثناء تفتيش المترددين على محكمة الإسكندرية، اشتبهت الملازم أول جنة عبد المحسن، من الخدمة المكلفة بتأمين المحكمة، في المدعوة "م.ع.م"، ربة منزل، وعقب تفتيشها عثر بحوزتها على 15 قطعة لمخدر الحشيش كانت تنوي تهريبها إلى نجلها والمحبوس على ذمة قضية بحجز المحكمة البحرية.بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها إلى المتهم في محبسه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر رقم 9829 لسنة 2020 جنايات المنشية، وأخطرت النيابة التحقيقات.