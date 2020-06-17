برلمانية تسأل عن آلية التعامل مع الطلبة المغتربين بامتحانات الجامعات

تساءلت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن كيفية تعامل وزارة التعليم العالي مع المراحل النهائية في الكليات والمعاهد، فيما يخص امتحانات نهاية العام.وقالت عبدالعزيز، في بيان: "الترم التاني كان معظمه عن بعد وتقدم عدد من الطلاب بشكاوى بعدم انتظام الأمر أو بمشاكل في شبكة الإنترنت، وهناك عدد من الطلاب مغتربين (من أماكن بعيده عن مقر الجامعة)، ويسكنون بالمدن الجامعية، فما مصيرهم، وكيف سيتم تهيئة مناخ ملائم لهم للمراجعة وآداء الامتحان مع تحويل المدن الجامعية لأماكن عزل مصابي كورونا؟".وأكملت: "هل سيتم تباعد الفترة الزمنية لإجراء الامتحانات ليستطيع المغتربين الذهاب والعودة مع كل امتحان مع توفير وسائل مناسبة وآمنه لنقل الطلاب، أم سيتم إجراءه عن بعد".ونوهت: "في حال تقرر إجراء اختبارات إلكترونية كيف سيتم تفادي سلبياتها، وهل سيتم الاستعاضة بأبحاث في بعض المواد على الأقل؟".