تعافي رئيس الوحدة المحلية بقرية بيهمو بالفيوم من كورونا

تعافى أشرف أيوب، رئيس الوحدة المحلية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، من فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوحدة المحلية، لـ"الدستور" إنه بدأت تظهر عليه الأعراض خفيفة وعندما شعر بالتعب الشديد بدأ يشك فذهب وعمل التحاليل اللازمة وأشعة مقطعية على الصدر، والتي كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله في المنزل في غرفة بعيدًا عن أسرته.وأضاف أنه نبه على جميع المخالطين له بضرورة عمل التحاليل اللازمة للاطمئنان على صحتهم وعدم الاستهتار بالمرض، خاصة أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.ويتقدم المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بالتهنئة إلى أشرف أيوب رئيس الوحدة المحلية بقرية بيهمو، لتعافيه من فيروس كورونا المستجد وتماثله للشفاء، وعودته للعمل، ويدعو الله تعالى أن يمن على كل مريض، بالشفاء العاجل والسلامة، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.