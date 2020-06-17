"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

في حوار عن المرأة قال يوسف السباعي:" إن طبيعة تكوين المراة الجسدية تختلف عن تكوين الرجل، إذ تكمن لدى الذكر غريزة تعرية الأنثى، وهذه الغريزة غير موجودة لدى الانثى، وبالرغم من هذا فإن فتاة اليوم تمارس الحب كما يمارسه الشاب تماما، فهي من غير شك أسعد حظًا من أمها وجدتها، لانها وجدت نفسها في عصر "حبوب منع الحمل"، الذي تستعمله معظمهن، كما أن تقدم الطب ساهم كثيرًا في حل معضلة الانوثة، لقد قالت لي صحفية شابة جريئة:" أستطيع بعملية بسيطة أن أعود عذراء بالمعنى الذي يحترمه ويقدره الشاب الشرقي"، وهكذا فإن فتاة هذا العصر تتساوى مع الشاب تقريبًا في حقوقه.وتابع السباعي في الحوار الذي نشر على صفحات مجلة الشبكة:" أما بالنسبة للأديب فلابد له من الزواج فهو تجربة في حياته، ولابد بعد الزواج أن يخون زوجته أيضًا حى تكون تجربته مكتملة.