رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

43 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:34 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و198 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ40 مرة أخرى، إذ تم اكتشاف العدوى الجماعية الجديدة في مدينة دايجون وسط البلاد بعد تأكيد سلسلة العدوى الجماعية في العاصمة سول وضواحيها.

وتراقب السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن كثب العدوى الجماعية في مدينة دايجون، لأنها تعتبر الأولى من نوعها خارج سول وضواحيها، مما يثير المخاوف من انتشار كورونا في خارج سيول وضواحيها.

وجاءت 31 حالة من أصل 43 حالة بسبب انتقال العدوى محليا، وجاءت 12 حالة أخرى قادمة من الخارج.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة لانتقال العدوى محليا، اكتشفت السلطات 25 حالة في سول وضواحيها (12 حالة في سول و11 حالة في إقليم كيونج كي وحالتان في إنتشون) و5 حالات في دايجون وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

وبالنسبة لحالات الإصابة القادمة من الخارج، جاءت 7 حالات أثناء إجراءات الدخول في المطار، وجاءت حالتان في إقليم كيونج كي وحالة في كل من سول ودايجو وجيجو أثناء العزل الذاتي.

ومن جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 279 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية