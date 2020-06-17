43 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و198 حالة.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ40 مرة أخرى، إذ تم اكتشاف العدوى الجماعية الجديدة في مدينة دايجون وسط البلاد بعد تأكيد سلسلة العدوى الجماعية في العاصمة سول وضواحيها.وتراقب السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن كثب العدوى الجماعية في مدينة دايجون، لأنها تعتبر الأولى من نوعها خارج سول وضواحيها، مما يثير المخاوف من انتشار كورونا في خارج سيول وضواحيها.وجاءت 31 حالة من أصل 43 حالة بسبب انتقال العدوى محليا، وجاءت 12 حالة أخرى قادمة من الخارج.وفيما يتعلق بحالات الإصابة لانتقال العدوى محليا، اكتشفت السلطات 25 حالة في سول وضواحيها (12 حالة في سول و11 حالة في إقليم كيونج كي وحالتان في إنتشون) و5 حالات في دايجون وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.وبالنسبة لحالات الإصابة القادمة من الخارج، جاءت 7 حالات أثناء إجراءات الدخول في المطار، وجاءت حالتان في إقليم كيونج كي وحالة في كل من سول ودايجو وجيجو أثناء العزل الذاتي.ومن جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 279 حالة.