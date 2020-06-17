تجارب بين النجاح والندم.. فتيات سبقوا أمينة خليل فى «ليه لأ»

حالة من الجدل الشديد الذي آثارها مسلسل "ليه لأ"، للفنانة أمينة خليل، رغم عدم وصول المسلسل إلى المنتصف بعد، لكونه يناقض قضية ربما تكون غريبة وليست متكررة في المجتمع المصري، لذلك كانت ردود الفعل عليه غير مستساغة لتلك الفكرة.تدور أحداث المسلسل حتى الحلقة رقم 7 التي تم إذاعتها، حول فتاة تعاني من التضييق والتحكم على يد والدتها، والتي حاولت في أولى الحلقات تزويجها من شخص لا يعرفها، فتركت كتب الكتاب وهربت، ثم آثرت الاستقلال في سن الثلاثين عن منزل والدتها تنفيذًا لأحد شروط مسابقة نسوية انضمت لها.وبالرغم من غرابة نموذج "عالية" الذي تؤديه أمينة خليل في المسلسل، إلا أنه موجود في المجتمع المصري، فهناك فتيات بالفعل استقللن عن بيت العائلة، من أجل الاعتماد على الذات والحياة بحرية أكثر، فكيف كانت تجاربهم؟ وكيف واجهوا نظرة المجتمع لهم؟.يارا مجدي، 32 عامًا، فتاة تقطن في منطقة مصر الجديدة، وواحدة من اللاواتي استقللن عن بيت العائلة مبكرًا، تقول: "الأمر ليس سهل على الإطلاق، لكنني بعد أن تخطيت سن الـ28 بدون زواج، اتخذت قرار الاستقلال عن منزل عائلتي ولم يكن ذلك مقبول لديهم".أكثر من 4 سنوات وتعيش يارا بمفردها في منزل إيجار بمنطقة الوايلي، قريب من الشركة التي تعمل بها في مجال التسويق، تضيف: "واجهتني مشاكل وصعوبات كثيرة في إقناع عائلتي بفكرة الاستقلال انتهت بتنفيذها بعيدًا عن رغبتهم، وعلى مدار عام كامل ظلوا منقطعين عني حتى رضوا بالأمر الواقع بعد عام".توضح: "شعرت باستقلالية وحرية أكثر، رغم التزامي الشديد بكل التقاليد التي تعودت عليها، لكن ذلك لم يكن شفيعًا لنظرة الجيران ليّ، والآن بعدما كنت مجرد موظفة تسويق صغيرة بالشركة، أصبحت مسؤول قسم التسويق بها ويعمل تحت إدراتي من هم يكبرونني سنًا".وعن تلك التجربة تصف: "تجربة صعبة للغاية، بما من المتاعب الكثير، فقدت جزء ضخم من حب عائلتي ليّ، ومررت بمواقف صعبة وضوائق مادية كنت اتمنى وجود والدي بجانبي فيها، فضلًا عن بعض صديقاتي اللاتي قطعن علاقتهن بيّ خوفًا على فساد أخلاقهن، لأن الصورة المتصدرة عن الفتاة المستقلة سيئة للغاية في مصر وليست صحيحة".لم تكن كل تجارب استقلال الفتيات ناجحة أو مرضية، لكن هناك تجارب نادمة، منهم هدى السيد، 29 عامًا، والتي استقلت عن ذويها لمدة لا تزيد عن 6 أشهر فقط، لم تستطيع فيهم تحمل حياتها بمفردها فاضطرت إلى العودة مرة آخرى إلى منزل العائلة.تقول: "جاءت لي فكرة الاستقلال في سن الـ25 عن طريق إحدى صديقاتي المصريات اللاتي سافرت إلى أمريكا في ذلك الوقت، وعاشت مستقلة بعيدًا عن ذويها في دولة آخرى، وظلت تشجعني على تلك الخطوة لكنني لم استطع بالتأكيد السفر والاستقلال عن أهلي في دولة آخرى".تضيف: "آثرت الاستقلال في منزل آخر هنا بمصر، فقمت بتأجير منزل في منطقة السيدة زينب ليكون قريب من عملي في إحدى شركات السياحة بمنطقة التحرير، لكنني لم استطع العيش بمفردي أكثر من 6 أشهر بسبب ظروفي المادية، والمواقف الصعبة التي مررت بها مع الجيران لكوني فتاة اقطن بمفردي".توضح: "لم يكن لدي هدف فيما فعلته كنت أود التجربة فقط، لكنها لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، وندمت عليه لاسيما إنني لم أحقق أي نجاح كما فعلت صديقتي لذلك عدت إلى منزل عائلتي ورغم شعوري بالخزي إلا إنهم تقبلوا فكرة الاستقلال والعودة بصدر رحب".ترى نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أنه فكرة استقلال الفتاة عن بيت العائلة ليست سهلة، خاصة في المجتمعات الشرقية، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتقبلها ويحاسب الفتاة المستقلة أضعاف حساب الفتاة التي تقطن في منزل عائلتها.تضيف: "وهناك فارق بين الفتاة المغتربة والتي دفعتها دارستها أو مكان عملها إلى العيش بمفردها في محافظة آخرى، والفتاة التي اتخذت قرار بالاستقلال عن بيت عائلتها نهائيًا، لأن نظرة المجتمع والتربص بكليهما مختلف للغاية".توضح أن فكرة الاستقلال تطبق في بعض الأحيان بطرق خاطئة، لاسيما مع اعتراض الأهل والذين ينقطعون عن ابنتهم كنوع من العقاب، وهو تصرف يزيد الأمور سوءً، فربما تتحسن نظرة المجتمع للفتاة المستقلة إذا ظل أهلها على تواصل دائم والظهور معها في كل مكان.على النقيض يرى الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى الأسبق بالأزهر، أن فكرة استقلال الفتاة عن بيت العائلة، تعد من الأفكار الشاذة الآتية من الغرب، والتي تقنع الفتاة بأن نجاحها مرتبط باستقلالها عن بيت العائلة وهو أمر غير حقيقي.يوضح أن الفتاة ممكن أن تعيش في منزل العائلة ورغم ذلك تتحمل المسؤولية وتكون مستقلة، لكن الاستقلال يفسر على أنه مجرد البعد عن بيت العائلة، وهو أمر لا يناسب طبيعة المجتمعات الشرقية عكس المجتمعات الغربية التي تؤمن بتلك الأفكار.