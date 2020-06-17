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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية فى مطارى بكين خوفا من تفشّى كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:25 ص
طيران الصين
طيران الصين
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أنّ مطاري بكين ألغيا الأربعاء أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في العاصمة.

وقالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي" إنّه تمّ إلغاء 1225 رحلة كان مقرّرًا أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة أساسًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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