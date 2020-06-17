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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنوفية» تصدر تعليمات جديدة بشأن وفيات كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:18 ص
صحة المنوفية
صحة المنوفية
ولاء القاضى
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أصدر الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تعليمات لمديري المستشفيات، بعدم توجيه المواطنين لأقسام الشرطة أو النيابة العامة، عند حدوث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء بالقرار أنه يتم توجيه المواطنين في حالات الوفاة بكورونا إلى مكتب الصحة، باعتبار أن الوفاة بكورونا هي وفاة طبيعية، ولا يوجد بها أي شبهه جنائية.

وعلى صعيد متصل أطلقت محافظة المنوفية، موقعًا متخصصًا، لحصر أعداد الأسرة في المستشفيات، وبيان المشغولة منها والشاغرة، من منطلق مبدأ الشفافية أمام المواطنين وتسهيلًا عليهم لمعرفة أعداد الأسرة داخل المستشفيات.

وسبق وأن كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية، بعمل حصر بأعداد الأسرة داخل المستشفيات، بالإضافة لأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، في اجتماع سابق لمسئولي مديرية الصحة ومحافظ المنوفية داخل الديوان العام.

واستمر عمل لجان المتابعة اليومية، للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وأنتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال الحالات على مدار الـ24 ساعة، والتأكد من متابعة أسر العزل المنزلي لضمان وصول العلاج لهم طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

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