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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:04 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة، حار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على كليهما، شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه.

ويكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 21
الإسكندرية 28 20
وادي النطرون 30 21
طنطا 35 21
شبين الكوم 39 21
دمنهور 30 20
بلطيم 33 21
مطروح 26 19
السلوم 27 19
سيوة 34 20
بورسعيد 35 22
دمياط 34 21
الزقازيق 37 21
المنصورة 35 20
الإسماعيلية 40 21
السويس 39 22
العريش 37 21
رفح 35 20
رأس سدر 38 23
نخل 38 20
نويبع 37 24
طابا 36 24
كاترين 32 18
الطور 35 25
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 40 21
بني سويف 40 21
المنيا 41 22
أسيوط 41 23
سوهاج 42 25
قنا 43 26
الأقصر 44 29
أسوان 43 30
إدفو 44 28
أبو سمبل 43 30
الوادي الجديد 43 26
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 33 27

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