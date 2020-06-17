«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة، حار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على كليهما، شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه.ويكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 39 21الإسكندرية 28 20وادي النطرون 30 21طنطا 35 21شبين الكوم 39 21دمنهور 30 20بلطيم 33 21مطروح 26 19السلوم 27 19سيوة 34 20بورسعيد 35 22دمياط 34 21الزقازيق 37 21المنصورة 35 20الإسماعيلية 40 21السويس 39 22العريش 37 21رفح 35 20رأس سدر 38 23نخل 38 20نويبع 37 24طابا 36 24كاترين 32 18الطور 35 25شرم الشيخ 39 27الغردقة 38 28مرسى علم 38 27الفيوم 40 21بني سويف 40 21المنيا 41 22أسيوط 41 23سوهاج 42 25قنا 43 26الأقصر 44 29أسوان 43 30إدفو 44 28أبو سمبل 43 30الوادي الجديد 43 26شلاتين 38 26أبو رماد 37 28حلايب 34 28رأس حدربة 33 27