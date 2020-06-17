«صحة سوهاج» تعلن تعافى 19 حالة جديدة من مصابى كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، الثلاثاء، تعافى 19 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المتواجدين داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي.وبحسب بيان المديرية يرتفع عدد حالات المتعافين على مستوى المحافظة إلى 240 حالة تعافى، وصرح لهم بالخروج، بعد قضاء فترة العلاج، وتم عمل التحليل اللازم لهم وكانت النتيجة سلبية، وأعيد عمل تحليل آخر، بعد مرور 48 ساعة، وكانت النتيجة سلبية أيضًا، وتم خروجهم من المستشفى بعد تمام التعافي.كما أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن خرائط جديدة عن انتشار فيروس كورونا بمركزي دار السلام والمنشاة.