بومبيو يهنئ فؤاد حسين بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجية فى العراق

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في اتصال هاتفي، فؤاد حسين بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية جاء بيان الخارجية العراقية: "يتطلع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو للعمل معا (مع الوزير العراقي الجديد) لدفع القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن ذلك هنأ الحكومة العراقية على الانتهاء من تشكيل الحكومة"​​​.وأضاف البيان: "الوزيران ناقشا الحوار الاستراتيجي المقبل بين الولايات المتحدة والعراق، واتفقا على أن هذه فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين".يذكر أن الولايات المتحدة والعراق أجريا في وقت سابق من يونيو أول حوار استراتيجي عقب خلافات برزت في يناير على خلفية اغتيال الجيش الأمريكي في العراق الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وما أعقبه من رد إيراني بقصف قواعد عراقية يتواجد فيها أفراد من الجيش الأمريكي، وعقب المحادثات، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تخفيض عدد وحداتها العسكرية في العراق والتفاوض بشأن وضع الجيش المتبقي.