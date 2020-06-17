المكسيك تسجل إصابة 4599 بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحة في المكسيك، عن تسجيل 4599 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 730 مصابا بـ"كوفيد 19".وبهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 154863 حالة والوفيات إلى 18310.ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.ووثق موقع "World Meter" إصابة أكثر من 8 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إضافة إلى وفاة 445185 جراء الإصابة بـ"كوفيد – 19"، وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.