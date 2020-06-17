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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية ضد بولتون لمنع نشر كتابه حول البيت الأبيض

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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رفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، لمنع نشر كتابه حول عمله في البيت الأبيض.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية قالت فيها إن كتاب بولتون يكشف عن معلومات سرية، مما سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة لخطر.

وتشير الوزارة إلى أن إقدام بولتون على نشر كتابه سيعني انتهاكه للالتزامات التي تحملها عند تولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي.

ويأتي هذا التطور بعد أن قال ترامب، إن نشر مستشاره السابق هذا الكتاب سيكون انتهاكًا للقانون، مضيفًا أن أي حديث جرى بينهما يحمل طابعًا سريًا.

ومن المقرر نشر الكتاب المثير للجدل، والذي يحمل اسم باسم "The Room Where It Happened: A White House Memoir"، ("الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض")، في 23 يونيو.

وقالت دار النشر، "Simon and Schuster"، إن بولتون يقدم في كتابه شهادة مطلعة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" لترامب.

وصرحت دار النشر، في بيان صحفي، بأن كتاب بولتون يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وصرحت: "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه".

وأقال ترامب بولتون في سبتمبر 2019، بعد أن تولى هذا المنصب على مدار نحو 17 شهرًا، في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية، حيث كان مستشار الأمن القومي السابق يعتبر من أنصار اتباع مواقع أكثر شدة من قضايا دولية عدة.

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