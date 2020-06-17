شعبة الأدوية تضع إرشادات لكيفية استخدام الكحول

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الكحول الإيثيلي 70% هو المثالي كمطهر للجروح أو مطهر للفيروسات والميكروبات، لافتًا إلي أن هناك أنواع أخرى من الكحوليات كثرة استخدامها قد تؤدي إلي أضرار وتسمم لجلد الإنسان، وهذا النوع الذي يستخدمه أصحاب مصانع الكولونيا نظرًا لرخص سعره.وطالب عوف خلال تصريحات له، بضرورة تحري الدقة في أماكن شراء الكحوليات، فيجب أن تكون أماكن معروفة وموثوق بها مثل الصيدليات، مؤكدًا أن جميع الصيدليات تخضع للتفتيش من قبل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، فيقومون بأخذ عينة من الكحول المتواجد في الصيدلية وتحليلها.وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن كثرة استخدام الكحول يؤدي إلي تنشيف وجفاف الجلد، ناصحًا باستخدام مرطبات بعد استخدام الكحول، مؤكدًا أن الكحول يستخدم في التطهير خارج المنزل فقط، بينما طول فترة الجلوس في المنزل يجب تطهير اليد باستخدام الماء والصابون والإبتعاد عن الكحول تمامًا.