وفاة مسن وتعافى 4 مواطنين وإيجابية 3 أخرين فى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم، وفاة مسن يبلغ من العمر 71 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا، وتسجيل 3 حالات إيجابية بمركز الخارجة ليصل بذلك إجمالي إصابات كورونا لـ141 حالة بدون الوفيات، وتعافي 4 مواطنين وخروجهم من مستشفى العزل بحميات الداخلة.وأشار الزملوط، إلى إنتهاء مدة العزل المنزلي لـ١٨ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مشددًا على ضرورة تكثيف إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزليًا وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الإلتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع.كما قرر الإعلان عن البيان الإحصائي للجنة متابعة الأزمة أسبوعيا بدلًا من إعلانه يومياََ لدراسة وإتخاذ أنسب القرارت والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمةواضاف الزملّوط، أنه يجري دراسة تطبيق تجربة توزيع الخبز على المنازل وتعميمها على الأحياء والقرى من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب لمنع تزاحم المواطنين على الأفران، محذرًا من تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات بخلاف المنشور بالبيان الرسمي للجنة الأزمة وخاصة ما يتعلق ببيانات المصابين (أسماء أومحل إقامة أو محل عمل) إحترامًاَ لخصوصية المرضى وأسرهم، ويتعرض من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.