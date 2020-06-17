«الصحة» تنفى تلقى 200 ألف طلب للتبرع بالبلازما للمتعافين من كورونا

تحذير هام ⚠️ pic.twitter.com/2iLwBRgVRf — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 16, 2020

نفت وزارة الصحة والسكان، حقيقة تلقي أكثر من 200 ألف طلب من المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم، مؤكدة أنها تلقت هذا العدد في التبرع بالدم بشكل عادي وطبيعي.وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: (تلقينا أكثر من 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة التبرع بالدم التي تم تدشينها بالشراكة مع موقع التواصل "فيسبوك").يذكر أن وزارة الصحة والسكان دعت جميع المواطنين إلى التبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحي المصري، من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما دعت أيضًا المتعافيين من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.