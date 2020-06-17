رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تخفّف عقوباتها على هواوى حماية لمصالح شركات أمريكية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:06 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وفي سبيل حماية مصلحة الشركات الأمريكية قرّرت تعديل العقوبات المفروضة على عملاق الإتصالات الصيني "هواوي" والتي تمنعه من استخدام تكنولوجيا أمريكية في تمديد شبكات الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في منتصف مايو عقوبات على المجموعة الصينية منعتها بموجبها من تطوير أشباه الموصلات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

غير أنّ، وزارة التجارة الأمريكية أعلنت في بيان أنّ هذا التدبير "لا ينبغي أن يمنع الشركات الأمريكية من المشاركة في تطوير معايير مهمة" في شبكات الجيل الخامس.

وفي الواقع فإنّ التدبير الأمريكي يحدّ كثيرًا من مجال المناورة الذي تتمتع به هواوي، ثاني كبرى المجموعات العالمية في سوق الهواتف المحمولة، لكنّه يؤثّر أيضًا على لاعبين آخرين في هذا القطاع يعتمدون على هواوي، ويؤثّر كذلك على سلاسل التوريد العالمية.

وهواوي هي الأكثر تقدّمًا على الإطلاق في تكنولوجيا الجيل الخامس، المعيار الجديد للهواتف المحمولة الذي سيزيد من سرعة الإتصالات وقدراتها.

وتعتبر شبكات الجيل الخامس أساسية أيضًا لبناء السيارات الذاتية القيادة وتكنولوجيات أخرى فائقة التطوّر.

ويتّهم المسؤولون الأمريكيون هواوي، أكبر مورّد في العالم لمعدات شبكة الاتصالات وثاني كبرى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة بالتواطؤ مع بكين التي يمكن، بحسب واشنطن، أن تتجسّس على حركة الاتصالات العالمية، لكنّ الشركة الصينية العملاقة تنفي قطعيًا هذه الاتهامات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من الدمايطة للشهيد أحمد منسى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية