واشنطن تخفّف عقوباتها على هواوى حماية لمصالح شركات أمريكية

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وفي سبيل حماية مصلحة الشركات الأمريكية قرّرت تعديل العقوبات المفروضة على عملاق الإتصالات الصيني "هواوي" والتي تمنعه من استخدام تكنولوجيا أمريكية في تمديد شبكات الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في منتصف مايو عقوبات على المجموعة الصينية منعتها بموجبها من تطوير أشباه الموصلات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.غير أنّ، وزارة التجارة الأمريكية أعلنت في بيان أنّ هذا التدبير "لا ينبغي أن يمنع الشركات الأمريكية من المشاركة في تطوير معايير مهمة" في شبكات الجيل الخامس.وفي الواقع فإنّ التدبير الأمريكي يحدّ كثيرًا من مجال المناورة الذي تتمتع به هواوي، ثاني كبرى المجموعات العالمية في سوق الهواتف المحمولة، لكنّه يؤثّر أيضًا على لاعبين آخرين في هذا القطاع يعتمدون على هواوي، ويؤثّر كذلك على سلاسل التوريد العالمية.وهواوي هي الأكثر تقدّمًا على الإطلاق في تكنولوجيا الجيل الخامس، المعيار الجديد للهواتف المحمولة الذي سيزيد من سرعة الإتصالات وقدراتها.وتعتبر شبكات الجيل الخامس أساسية أيضًا لبناء السيارات الذاتية القيادة وتكنولوجيات أخرى فائقة التطوّر.ويتّهم المسؤولون الأمريكيون هواوي، أكبر مورّد في العالم لمعدات شبكة الاتصالات وثاني كبرى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة بالتواطؤ مع بكين التي يمكن، بحسب واشنطن، أن تتجسّس على حركة الاتصالات العالمية، لكنّ الشركة الصينية العملاقة تنفي قطعيًا هذه الاتهامات.