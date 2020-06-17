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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: قانون قيصر لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية بسوريا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:42 ص
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية بسوريا
وكالات
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قالت الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يسمى بـ"قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، "لا يتعارض" مع المساعدات الإنسانية للسوريين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صرحت السفارة الأمريكية لدى سوريا بأنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".

وقالت واشنطن إنه "بجانب مواصلة العقوبات وزيادة الضغط الاقتصادي" على دمشق، "ستواصل الولايات المتحدة التنسيق الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري".

يشار إلى أن "قانون قيصر"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019، يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وينص القانون على فرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات التي تقدم الدعم للحكومة السورية وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية.

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