تحرير 8 مخالفات حظر وغلق محال تجارية بالغربية

تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وفي هذا السياق، قامت لجنة من محافظة الغربية، قادها نائب المحافظ، الدكتور أحمد عطا، بجولة تفقدية لكافه شوارع مدينة طنطا والسريع ومنطقة الكورنيش، رافقه خلالها عادل داوود، رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسي، رئيس حى ثان طنطا.وخلال الجولة، أصدر قرارًا بغلق وتشميع 2 محل لمخالفتهما مواعيد الغلق، كما تم تحرير 6 محاضر لمواطنين للتجول بسياراتهم بالمخالفة لمواعيد الحظر، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم، وضبط 2 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.وأكد رئيس حى أول وثان طنطا على ضرورة رفع القمامة الموجودة أولًا بأول، والتنبيه على كافة أصحاب المحلات والعاملين بها بارتداء الكمامات الواقية، حفاظا على سلامتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.