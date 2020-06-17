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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طب طنطا» توضح حقيقة فيديو وحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:43 ص
الدكتور أحمد غنيم
الدكتور أحمد غنيم
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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ردّ الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، على ما أثير مؤخرًا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن ادعاء حالة تقصير طبي بوحدة الطوارئ الجامعي لإحدى المريضات فوق الترولي، في محاولة للإيهام بوحود حالة من الغضب والاستياء لأهالي المريضة بسبب عدم وجود أطباء لإسعافها.

وأفاد "غنيم"، بأن الواقعة كانت في 10 يونيو الجاري لـ3 سيدات وسائق توكتوك، والإصابة كانت بسبب حادث توك توك يقوده شاب صغير برعونة، وفي الحال تم إجراء الإسعافات اللازمة للجميع، وبخصوص السيدة التي ظهرت في الفيديو، وهي إحدى أفراد الحادث، تم إجراء آشعة مقطعية لها على المخ والصدر، وتم استكمال كافة الفحوصات من أقسام الجراحة والعظام وجراحة القلب والصدر وطب الطوارئ.

وأوضح عميد طب طنطا أن إصابة المريضة عبارة عن كدمات وسحجات بالرأس والوجه، وحالتها مستقرة ولا تستدعي دخول عناية مركزة، فقط تحتاج دخول غرفة ملاحظة لمدة 24 ساعة.

وأضاف أنه أثناء عرض الصدر، كما هو متبع بقسم الصدر، تم التعدي على الدكتورة "علا. أ"، طبيبة صدر، بعدما أوضحت لأهالي الحالة اشتباهها بالإصابة بفيروس كورونا، ورفض الطبية إعطائهم تقرير الآشعة لأنها أعلمتهم أن التقرير لا يسلم إلا من خلال تذكرة المريض، وبعد استكمال كافة الإجراءات.

وتابع "غنيم" أن أهالي المريضة تعدوا بالضرب أيضًا على على الدكتورة "إنجي"، نائبة الجراحة بمستشفى الطوارئ، عندما حاولت إفهامهم، مع طبيب المخً والأعصاب، أن الحالة لا تستدعي دخول العناية المركزة، وأنا اشتباهها بالإصابة بفيروس كورنا يستدعي تحويلها لمستشفي المنشاوي العام بطنطا، ذلك لعدم تخصص مستشفى طوارئ الجامعة لعزل حالات كورونا وعدم وجود تدخل جراحي للحالة يستدعي حجزها بالمستشفى.

وأضاف "غنيم" أنه تم تحرير محضر رقم 13915 بتاريخ 10 يونيو الجاري بنقطة شرطة المستشفى، وتحويله لقسم شرطة أول طنطا، بالتعدي على الأطباء وإحداث التلفيات، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى المنشاوي العام بسبب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما دفعهم لإحداث الفوضى بدعوى أن المستشفى رفض علاجها.

يذكر أنه تم استدعاء الطبيبة المعتدى عليها يوم الجمعة الموافق 12 يونيو لأخذ أقوالها، ومازال الموضوع رهن التحقيق بالنيابة العامة.

وأكد عميد طب طنطا أن مستشفيات الجامعة لا تزال تستقبل مئات الحالات الطارئة وتقدم خدماتها العلاجية لآلاف المرضي يوميا في كافة التخصصات، معربا عن أسفه لتكرار حالات التعدي على الأطباء.

وأشار إلى أن أن هذا الفيديو جاء ليزور الحقيقة كنوع من الابتزاز والضغط على الأطباء للتنازل عن المحضر المحرر ضد هذا الاعتداء الواضح على ممتلكات الدولة، والتلفظ بالسب للأطباء رغم كل ما يتحملوه من عناء لخدمة أبناء المحافظة، والغريب في الأمر أن يكون الاعتداء على بناتنا من الأطباء وهو أمر يدعو للاستنكار والتعجب.

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