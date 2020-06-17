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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-6-2020 فى المحافظات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:31 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-6-2020 في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد الصلوات الـ5 وهم: (الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء).

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-6-2020


مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 3:07 ص 
صلاة الظهر 11:56 ص 
صلاة العصر 3:31
صلاة المغرب 6:59
صلاة العشاء 8:32

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 3:07 ص
صلاة الظهر 12:00
صلاة العصر 3:39
صلاة المغرب 7:06 م
صلاة العشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:01
صلاة الظهر 11:52 م
صلاة العصر 3:28 م
صلاة المغرب 56: 6 م
صلاة العشاء 8:30 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
صلاة الفجر 3:04 ص
صلاة الظهر 11:44
صلاة العصر 3:13
صلاة المغرب 6:42 م
صلاة العشاء 8:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 3:21 ص
صلاة الظهر 11:50 ص
صلاة العصر 3:12 م
صلاة المغرب 6:42 م
صلاة العشاء 8:07

الأدعية المستحبة أثناء السجود والركوع
 
وأعلنت دار الأفتاء المصرية عن الأدعية المستحبة أثناء السجود والركوع غير قول سبحان ربي الأعلي، وقد وردت بعض صيغ الدعاء والاستغفار في السجود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك ما يلي:

ورد عن السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" أخرجه البخاري في "صحيحه".

وعَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي"، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: "اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ" رواه مسلمٌ وأبو داود في "سننه".

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