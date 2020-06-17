«الإسكان»: الانتهاء من تسليم وحدات«جنة» بالشيخ زايد أغسطس المقبل
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:05 ص
علا العلافطباعة
تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، موقع العمل بمشروع عمارات جنة (1) بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد.
وقال مساعد نائب رئيس هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة، إنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وسيتم الانتهاء من تسليم الوحدات خلال شهر أغسطس المقبل
وأوضح أن المشروع يتكون من عدد 38 عمارة، بإجمالي 912 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل منطقة الخدمات من مدارس مختلفة المراحلن وحدة صحية، ومعلب رياضي، وحضانة رياض أطفال، وحمام السباحة، بالإضافة إلى سوق تجاري.
وقال مساعد نائب رئيس هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة، إنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وسيتم الانتهاء من تسليم الوحدات خلال شهر أغسطس المقبل
وأوضح أن المشروع يتكون من عدد 38 عمارة، بإجمالي 912 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل منطقة الخدمات من مدارس مختلفة المراحلن وحدة صحية، ومعلب رياضي، وحضانة رياض أطفال، وحمام السباحة، بالإضافة إلى سوق تجاري.
وحدات«جنة»
وحدات«جنة»
وحدات«جنة»
وحدات«جنة»
وحدات«جنة»
وحدات«جنة»