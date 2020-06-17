«الإسكان»: الانتهاء من تسليم وحدات«جنة» بالشيخ زايد أغسطس المقبل

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، موقع العمل بمشروع عمارات جنة (1) بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد.وقال مساعد نائب رئيس هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة، إنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وسيتم الانتهاء من تسليم الوحدات خلال شهر أغسطس المقبلوأوضح أن المشروع يتكون من عدد 38 عمارة، بإجمالي 912 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل منطقة الخدمات من مدارس مختلفة المراحلن وحدة صحية، ومعلب رياضي، وحضانة رياض أطفال، وحمام السباحة، بالإضافة إلى سوق تجاري.