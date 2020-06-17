إعفاء العاملين بـ«صحة المنوفية» من رسوم الخدمات الطبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، تقديم كافة الخدمات داخل المستشفيات التابعة لها، بالمجان للعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات والإدارات والديوان العام، وشددت على مديري المستشفيات بتطبيق القرار.وأصدر الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أمرًا إداريًا لمديري المستشفيات، ينص على أنه يتم التنبيه على الأطباء مديري المستشفيات العامة والمركزية، والنوعية، بأنه عند حضور أحد من العاملين بقطاع الصحة، لإجراء أي تحاليل طبية، آشعة مقطعية أو عادية، أو إجراء عملية جراحية، يمنع منعًا باتًا تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية منهم، نظير تلقي الخدمة المطلوبة.وجاء في الأمر بأنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.