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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إصدار 849 بطاقة تموينية جديدة لمستفيدى «تكافل وكرامة» بالأقصر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:02 ص
بطاقة تموينية
بطاقة تموينية
نرمين محمود الدهان
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية 849 بطاقة تموينية جديدة خاصة بمحافظة الأقصر، ضمن برنامح "تكافل وكرامة"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أن البطاقات تمثل المرحلة الثانية من إصدار البطاقات للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بعد إصدار نحو 25 بطاقة تموينية جديدة عمالة غير منتظمة خاصة بالمحافظة للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عمر مدكور، مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن هناك بروتوكول تعاون وثيق بين التموين والتضامن الاجتماعى بشأن مستفيدي "تكافل وكرامة" وتوفير بطاقات التموين لهم دون أن يطلبوا، إذا لم يكنوا ممن ليسوا ضمن منظومة التموين.

وأضاف أنه بمجرد البدء في الإجراءات الاحترازية، تم إيقاف جميع الخدمات في حال فقد البطاقة التموينية، بحيث لا يوجد عمل محضر أو غيررها، وأن يقدم على خدمة بدل فاقد من خلال الموقع الإليكترونى، وغير ملزم أن يذهب إلى أحد مكاتب التموين، طالما أنه مسجل رقم تليفون له أو أحد المستفيدين من بطاقة التموين، وهذه الخدمة موجودة خلال الفترة الماضية، واستفاد منها 30 ألف مواطن ويذهب المواطن لاستلام بدل الفاقد أو التالف من أحد مكاتب التموين لاستلامها بالرقم القومى.

وتابع: "نحن أجبرنا للتعايش مع فيروس كورونا لأننا لا نعرف متى ينتهى وسنستطيع تحويل الصرف وتغيير محافظة الصرف، وسنضيف خدمة جديدة وهى التفعيل الإليكترونى، ويستطيع الدخول على الموقع إذا نسى كلمة السر سنرسلها على الهاتف في رسالة إس إم إس، وعلى كل مواطن أن يسجل رقم هاتفه حتى يقطع الطريق على أي من المتلاعبين، أو أن يتم نقل الصرف من محافظة إلى محافظة، وإن شاء الله في بدايات الشهر القادم ستكون الخدمة موجودة ونحن الآن في مرحلة التجارب.

وأكمل: "يوميا يتم عملية التنقية بالتعاون مع وزارة الصحة للحصول على حالات الوفاة لحذفها تلقائيا والجزء الآخر بالتعاون مع وزارة الداخلية لرفع المسافرين واستبعادهم من الصرف".

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