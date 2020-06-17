الأقصر تطلق مبادرة أمانك بإيدك لأصحاب المحال
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:49 ص
هدى الأميرطباعة
أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بتنظيم حملات توعية صحية ومبادرات منها مبادرة "أمانك بإيدك"، التي تستهدف توصيل رسائل التوعية الصحية لأصحاب جميع محال المأكولات والمواد الغذائية والجزارة والخبز والمطاعم والخضر والفاكهة، ومن أهم الرسائل هو أهمية الحفاظ علي إرتداء الكمامة، وكيفية تنظيف جميع الأسطح، والتعريف بالمواد التي يجب استخدامها، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر.
وأضافت أنه، تم العمل على توعية عدد كبير من المواطنين بشارع التليفزيون وشارعي المنشية والمدينة المنورة بالأقصر، وتم أيضًا توعية المواطنين بقرية الغربي قامولا بمركز القرنة غربي الأقصر، بأهمية اتباع كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة توعية المواطنين بكافة الإجراءات المتبعة طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضافت أنه، تم العمل على توعية عدد كبير من المواطنين بشارع التليفزيون وشارعي المنشية والمدينة المنورة بالأقصر، وتم أيضًا توعية المواطنين بقرية الغربي قامولا بمركز القرنة غربي الأقصر، بأهمية اتباع كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة توعية المواطنين بكافة الإجراءات المتبعة طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.