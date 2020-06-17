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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقصر تطلق مبادرة أمانك بإيدك لأصحاب المحال

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:49 ص
مبادرة أمانك بإيدك
مبادرة أمانك بإيدك
هدى الأمير
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أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بتنظيم حملات توعية صحية ومبادرات منها مبادرة "أمانك بإيدك"، التي تستهدف توصيل رسائل التوعية الصحية لأصحاب جميع محال المأكولات والمواد الغذائية والجزارة والخبز والمطاعم والخضر والفاكهة، ومن أهم الرسائل هو أهمية الحفاظ علي إرتداء الكمامة، وكيفية تنظيف جميع الأسطح، والتعريف بالمواد التي يجب استخدامها، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر.

وأضافت أنه، تم العمل على توعية عدد كبير من المواطنين بشارع التليفزيون وشارعي المنشية والمدينة المنورة بالأقصر، وتم أيضًا توعية المواطنين بقرية الغربي قامولا بمركز القرنة غربي الأقصر، بأهمية اتباع كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة توعية المواطنين بكافة الإجراءات المتبعة طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

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