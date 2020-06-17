دبلوماسى أمريكى: نريد اجتماعًا مباشرًا مع إيران

قال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران، إنه يود عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين لبحث شؤون قنصلية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يأتي "بحث شؤون قنصلية"عادة ما يستخدمها الدبلوماسيون الأمريكيون بخصوص إيران للإشارة إلى تبادل محتمل للسجناء.وصرح "هوك" في فعالية نظمتها مؤسسة بحثية عبر الإنترنت: "نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضي أسرع مما نحن عليه".وأضاف أنه كان يأمل في الاجتماع مع وزير خارجية إيران في زوريخ في ديسمبر، لكن الإيرانيين رفضوا.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال في 7 يونيو: "لو توفرت ظروف لتبادل السجناء، فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".